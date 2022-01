Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Versammlungen am Montag

Kreis Viersen (ots)

Am Montag gab es in Viersen mehrere Versammlungen, teils angemeldet, teils aber auch nicht angemeldet. Eine angemeldete Versammlung in Brüggen unter dem Motto "Die leise Mehrheit steht auf - Gegen Verschwörungsideologien und Impfgegner" verlief mit 15 Teilnehmern störungsfrei. An einer zweiten angemeldeten Versammlung unter dem Motto "Vernunft statt Maßnahmen! Schluss mit der Spaltung" in Viersen nahmen etwa 100 Menschen teil. Auch hier blieb alles ruhig. Leider fanden auch wieder nicht angemeldete Versammlungen mit Bezug auf die Corona-Politik statt. So versammelten sich in Niederkrüchten-Elmpt etwa 20 Menschen rund um das Rathaus und schlenderten durch den Ort. In Schwalmtal-Waldniel beteiligten sich etwa 15 Menschen an einem sogenannten Spaziergang. Eine unbestimmte Anzahl von Menschen tat das Gleiche in der Innenstadt von Willich. In Kempen kam es auf der Engerstraße zu einer Zusammenkunft von etwa 25 Menschen, die in der Altstadt unterwegs waren. Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wurden Anzeigen gefertigt. Bei einer zweiten Versammlung in Kempen zogen etwa 30 Menschen mit Plakaten und einer Musikbox durch die Stadt. Anders als bei den anderen nicht angemeldeten Versammlungen zeigte sich hier ein Kempener für die Versammlung verantwortlich. Auch in diesem Fall wurden Ermittlungen aufgenommen. /wg (43)

