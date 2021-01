Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wagenfeld-Ströhen -Zeugenaufruf-

Diepholz (ots)

Am Montag, den 11.01.2021, gegen 19:20 Uhr, kam es in Wagenfeld-Ströhen, auf der Mindener Straße, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein 31-jähriger Wagenfelder befuhr zum genannten Zeitpunkt mit seinem grauen Pkw Daimlerchrysler die Mindener Straße aus Richtung Ströhen in Fahrtrichtung Wagenfeld. Kurz vor dem Erreichen der Pension "Zur Linde" kam dem 31-jährigen auf dessen Fahrstreifen, in einer scharfen Rechtskurve, der Pkw eines bislang unbekannten Fahrzeugführers entgegen. Im Kurvenbereich kam es dabei zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge bei dem am Pkw des 31-jährigen Sachschaden entstand. Auch am Pkw des Unfallverursachers dürfte im Bereich des linken Aussenspiegels Schaden entstanden sein. Zur Unfallzeit soll sich hinter dem Pkw des in Richtung Ströhen fahrenden Unfallverursachers mindestens ein weiterer Pkw eines möglichen Zeugen befunden haben. Nach dem Zusammenstoß bremsten beide Unfallbeteiligte ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand ab. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch nach wenigen Sekunden mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ströhen fort, nachdem er bemerkte, dass der 31-jährige zur Unfallstelle zurückkehrte. Die Polizei in Diepholz bittet den oder die Zeugen, die sich hinter dem Pkw des Unfallverursachers befunden haben, sich unter der Telefonnummer, 05441-9710, zu melden.

