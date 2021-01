Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis-Polizei verfolgt Corona-Verstöße - Brand auf Terrasse in Twistringen - Verkehrsunfall in Weyhe ---

Landkreis - Verstöße gegen Corona-Verordnung

Auch am vergangenen Wochenende musste die Polizei im Landkreis einige Verstöße gegen die Corona-Verordnung mit Bußgeldern ahnden.

In Bruchhausen-Vilsen, Sulingen und Weyhe wurden in Wohnungen mehr als die zugelassenen Personen angetroffen. Am Sonntag, im Laufe des Vormittages, entdeckte die Polizei in Stuhr in der Hertha-Sponer-Straße gleich 15 Personen in einem Wohnhaus. In keinem der Fälle wurden Abstandsregeln eingehalten oder die MundNasenBedeckung getragen. Die Polizei erteilte Platzverweise und verhängte Bußgelder. Bei einem Treffen von mehreren Pkw und insgesamt fast 20 Personen in der Charlotte-Auerbach-Straße in Stuhr, auf einem Waschplatz im Freien, verwarnte die Polizei die Angetroffenen und führte ein aufklärendes Gespräch mit ihnen. Nach einem Platzverweis mussten alle den Waschplatz räumen.

Bei mehreren Verkehrskontrollen im ganzen Landkreis befanden sich in den kontrollierten Pkw mehr als die erlaubte Zahl an Insassen. Auch wurden keine MundNasenBedeckungen getragen. Die Polizei verhängte auch hier Bußgelder.

Schwarme - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Sonntag gegen 13.50 Uhr. Ein 72-jähriger Bruchhausen-Vilser fuhr mit seinem Toyota Yaris von Martfeld in Richtung Beppen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf der Forststraße in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und überschlug sich mehrfach mit seinem Fahrzeug. Der Fahrer sowie seine 58-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und mussten mit einem Rettungswagen sowie einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht werden. Die Feuerwehr musste die Verletzten aus dem Fahrzeug bergen. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 6000 Euro.

Twistringen - Brand auf Terrasse

Aus ungeklärter Ursache gerieten Gartenmöbel auf der Terrasse eines Hauses in der Stahlstraße in Brand. Das Feuer griff auf einen angrenzenden Schuppen über und beschädigte auch Teile des Dachstuhls vom Wohnhaus. Ein weiteres Übergreifen konnte die Feuerwehr verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Twistringen - Pkw aufgebrochen

Am Mörsener Kirchweg wurde am Sonntagmorgen in der Zeit von 6.15 bis 7.15 Uhr die Scheibe eines Opel Zafiras, der am Fahrbahnrand abgestellt war, eingeschlagen und Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, entgegen.

Bassum - Sachbeschädigung am Ärztehaus

Die Briefkastenanlage an den Arztpraxen an der Marie-Hackfeld-Straße wurde am vergangenen Wochenende in der Zeit von Samstag, 13.15 Uhr, bis Sonntag, 17.30 Uhr, aufgebrochen. Außerdem wurde die Schließanlage der Eingangstür so stark verklebt, dass sich die Türen nicht mehr öffnen ließen. Der Sachschaden beträgt ca. 700 Euro. Die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, bittet um Zeugenhinweise.

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Sonntagmittag um 13:40 Uhr befuhren eine 55-jährige Mazda-Fahrerin sowie ein 24-jähriger Ford-Fahrer die Hauptstraße in Leeste. Die Mazda-Fahrerin beabsichtigte nach links in die "Böttcherei" abzubiegen. Dies bemerkte der 24-Jährige allerdings zu spät und versuchte nach links auszuweichen. Dabei kam es zu einer Kollision mit der Fahrerseite der 55-Jährigen und der Ford rutschte in einen Graben. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug musste mittels eines Krans aus dem Graben geborgen werden. Der Sachschaden beträgt 1500 Euro.

