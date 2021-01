Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Tankstelle überfallen ---

DiepholzDiepholz (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 08.00 Uhr eine Tankstelle in der Bremer Straße in Twistringen überfallen, bedrohte die Kassiererin und flüchtete mit Bargeld.

Ein maskierter männlicher Täter betrat gegen 08.00 Uhr die Westfalen-Tankstelle, bedrohte die 21-jährige Kassiererin mit einer Schußwaffe und forderte die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Die 21-Jährige händigte dem Täter das Bargeld (ca. 300 Euro) aus. Der Täter verstaute es in einer mitgebrachten Mülltüte und flüchtete unerkannt zu Fuß. Die 21-jährige Kassiererin und eine weitere Mitarbeiterin beschrieben den Täter wie folgt: Der ca. 16 bis 20 Jahre alte Täter war 170 bis 175 cm groß und schlank. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einer ebenfalls schwarzen Jacke. Er trug blaue Nike Schuhe mit einem roten Emblem an der Ferse. Weiter hatte er sich mit einem blauen Tuch mit weißen Punkten vermummt. Er sprach während des Überfalles akzentfreies Deutsch. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Samstag gegen 08.00 Uhr im Bereich der Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder die beschriebene Person wiedererkennen, sich unter der Tel. 04242 / 9690 bei der Polizei Syke zu melden.

