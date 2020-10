Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kumpel übernimmt Geldstrafe

Kaiserslautern (ots)

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Dienstag sozusagen zum Verhängnis geworden. Eine Streife hatte den 33-Jährigen kurz vor 2 Uhr in der Barbarossastraße angehalten und überprüft. Dabei kam heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorliegt. Demnach musste der Mann entweder eine noch ausstehende Geldstrafe in Höhe von mehreren hundert Euro bezahlen - oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 90 Tagen antreten.

Der 33-Jährige wurde zunächst mit zur Dienststelle genommen, von wo aus er einen Bekannten verständigte. Dieser kam zur Wache und brachte knapp 1.000 Euro mit, um den offenen Betrag inklusive Verwaltungskosten zu begleichen. Anschließend konnte er seinen Kumpel wieder mitnehmen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell