Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Kornwestheim, Ludwigsburg und BAB

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Kornwestheim, B 27: Fahrzeug überschlug sich

Eine leicht verletze Person und 4.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr. Eine 60-jährige Lenkerin eines Opel Corsa befuhr die Bundesstraße 27 in Richtung Ludwigsburg. Kurz vor der Ausfahrt Ludwigsburg-Süd kam sie aus bislang aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortige Böschung. Der Opel Corsa überschlug sich und kam auf dem Dach neben der Fahrbahn zum Liegen. Die Fahrerin konnte selbstständig aussteigen und begab sich leichtverletzt in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und zur Bergung des Opel Corsa musste eine der beiden Richtungsfahrstreifen gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht. Das Polizeirevier Kornwestheim war mit zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.

Ludwigsburg: Spritztour ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinwirkung

Am Freitagabend gegen 22.40 Uhr nahm ein 18-Jähriger ohne Wissen der Eigentümerin den Schlüssel ihres Smart Fortwo Coupe an sich, um damit eine Spritztour zu machen. Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinwirkung befuhr er den Oßweiler Weg in Fahrtrichtung Kornwestheim. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und nassem Laub geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken krachte der 18-Jährige gegen einen Baumstamm und kam mit dem Smart zwischen drei Bäumen auf der Seite zum Liegen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro beziffert. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

BAB 81, Gemarkung Möglingen: Unfall mit leicht verletzter Person und hohem Schaden

Eine leicht verletze Person und 32.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesautobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd. Am Samstagmorgen, gegen 02:15 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW Golf den linken Fahrstreifen der hier dreispurigen Richtungsfahrbahn Heilbronn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem VW Golf auf den mittleren Fahrstreifen und kollidierte mit einem Audi A4 eines 38-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen anschließend von der Fahrbahn ab und blieben im Grünstreifen stehen. Der Audi Fahrer wurde leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

