POL-F: 220802 - 0848 Frankfurt-Heddernheim: Raubstraftat

Frankfurt (ots) - (fue) Wie den Medien bereits bekannt, kam es am Sonntag, den 31. Juli 2022, gegen 18.00 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Loewe-Straße. Mehrere Notrufe in dieser Sache hatten die Leitstelle der Frankfurter Berufsfeuerwehr erreicht. Die Feuerwehr, die Rettungskräfte ...

mehr