Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch

Am Sonntag, 18. September 2022, gegen 4.30 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in ein Haus in der Windallee ein. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Bakum - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 18. September 2022, um 11.30 Uhr, fuhr eine 29-jährige Autofahrerin aus Essen (Oldenburg) in Schlangenlinien auf der Märschendorfer Straße. Bei der anschließenden Kontrolle mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die Frau deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 18. September 2022, um 17.05 Uhr wollte ein 52-jähriger Autofahrer aus Regesbostel von einem Parkplatz auf die Dinklager Straße aufbiegen. Dabei kam es zu einem leichten seitlichen Zusammenstoß mit einer von links kommenden 18-jährigen Autofahrerin aus Dinklage. Der nachfolgende 28-jährige Autofahrer aus Lohne konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw der 18-Jährigen auf. Diese sowie ihre 18-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Damme - Einbruch in eine Zulassungsstelle

Am Samstag, 17. September 2022, kurz nach Mitternacht, brachen bislang unbekannte Personen in die Räumlichkeiten einer Zulassungsstelle im Südring ein. Hier wurde ein Tresor entwendet, in dem sich u.a. Bargeld, Blankodokumente und Siegel befanden. Der Tresor wurde am Folgetag, gegen 15.30 Uhr, von einem Spaziergänger im Waldgebiet, in einem Teich, an der Bökenbergstraße in Steinfeld aufgefunden. Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Teichs gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 und die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell