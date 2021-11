Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Sachbeschädigung an mobiler Blitzanlage

Sinsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten einen in der Hauptstraße in Sinsheim abgestellten Blitzanhänger, indem sie ein Stück Pappe sowie Küchenpapier mittels Klebeband auf dem Kameraglas anbrachten. Der Sachverhalt konnte am frühen Samstagmorgen durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sinsheim festgestellt werden. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang möglicherweise sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Sinsheim in Verbindung zu setzten, Tel. 07261/6900.

