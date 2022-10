Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer, Rhein-Neckar-Kreis: Zug kollidiert mit Pkw; Pressemitteilung Nr. 2

Mauer / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Unfallaufnahme des Verkehrsdienstes Heidelberg vor Ort ist abgeschlossen. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte ein 28-Jähriger gegen 7 Uhr von der Bahnhofstraße in die Straße Am Bahndamm abbiegen. Aufgrund des Nebels und der Dunkelheit bog der VW-Fahrer im Bereich eines Bahnübergangs allerdings in den Gleisbereich ab und blieb dort mit seinem Pkw liegen. Nach erfolglosen Versuchen sein Fahrzeug aus dem Bereich der Eisenbahnstrecke zu befreien, verließ der Mann sein Auto. Nur wenig später kollidiert ein Regional-Express, von Heidelberg kommend in Richtung Sinsheim, mit der Front des festgefahrenen VW. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Die Fahrgäste wurden aus dem Zug begleitet. Am Pkw entstand Totalschaden. Am Zug, der abtransportiert werden musste, entstand ein Schaden von mindestens 50.000 Euro. Durch herumfliegende Trümmerteile wurden mehrere Einrichtungen nahe der Schienen, sowie Schilder und ein Fahrradunterstand beschädigt.

