Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis - Mannheim: Einbrüche in REWE-Märkte; Tatzusammenhang wird geprüft - Zeugen gesucht!

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis - Mannheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, zwischen 3 Uhr und 4 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Täter durch das Aufhebeln einer Türe Zutritt zu einem REWE-Einkaufsmarkt im "Frankenäcker" in Rauenberg. Im Innern wurden mehrere Regale von dem oder den Einbrechern durchsucht und mehrere Tabakwaren entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro; der Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Mühlhausen hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel:. 06222/66285-0 zu melden.

Ebenfalls am frühen Donnerstagmorgen wurde in einen REWE-Markt im Dornheimer Ring im Stadtteil Käfertal in Mannheim eingebrochen. Ob daraus etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Passanten hatten kurz vor 5 Uhr die eingeschlagene Scheibe der Eingangstür festgestellt und die Polizei informiert. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben könne, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell