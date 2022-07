Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Rumbeck

Arnsberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Arnsberg-Rumbeck wurde am Samstag Mittag ein 25jähriger Mann aus Meschede schwer verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Auto die Mescheder Straße von Rumbeck in Richtung Arnsberg. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen einen drauf befindlichen Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde das Auto auf die Schutzplanke geschleudert und kam auf dem Gehweg zum stehen. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in das Marienhospital Arnsberg eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war die Mescheder Straße zeitweise gesperrt.

