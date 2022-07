Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Brilon (ots)

Am Dienstag gegen 15:25 Uhr meldeten sich zwei Verkehrsteilnehmer bei der Polizei und machten Angaben zu einem Unfall. Beide Autofahrer befuhren die B 251 von Willingen in Richtung Brilon-Wald als sie mit zwei auf der Fahrbahn liegenden Pflastersteinen zusammenstießen. An den Autos entstand Sachschaden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Möglicherweise fielen die Steine von einem Transportfahrzeug. Ein vor den Unfallbeteiligten fahrendes Auto konnte ausweichen. Der Fahrer des PKW wird gebeten, sich zur Sachverhaltsklärung mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Weitere Zeugen melden sich ebenfalls bei der Polizei in Brilon unter der 02961 /90 200.

