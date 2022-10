Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Auseinandersetzung Zeugen gesucht!

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Dienstagabend sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ein 36-Jährige soll gegen 21 Uhr mit mehreren Personen in der St. Igener Straße in Streit geraten sein, der schnell in eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen mündete. Das Geschehen soll sich dabei im Bereich der Rohrbacher Straße im Bereich einer Apotheke fortgesetzt haben. Drei Täter flüchteten wenig später, unter anderem mit dem Smartphone und Bargeld des 36-Jährigen, der durch Schläge verletzt wurde. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4444 zu melden.

