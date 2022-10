Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am Mittwochmittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 37-jährige VW-Fahrer die Brückenstraße in Fahrtrichtung Theodor-Heuß-Brücke. Um in eine Parklücke auf der gegenüberliegenden Straßenseite einparken zu können, wendetet der VW-Fahrer sein Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 36. Bei dem Wendevorgang übersah er einen 56-jährigen Radfahrer, der auf dem Radschutzstreifen auf der Brückenstraße in Fahrtrichtung Handschuhsheim unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und wurde leicht verletzt. Nach erster Versorgung vor Ort wurde der 56-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

