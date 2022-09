Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Größerer Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung mit Schusswaffengebrauch unter jungen Männern (Esslingen-Mettingen)

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Zu einem größeren Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Reutlingen und benachbarter Präsidien ist es am Montagabend in Esslingen nach einer Auseinandersetzung zwischen jungen Männern in Mettingen gekommen, bei der es auch zu einem Schusswechsel zwischen den offenbar rivalisierenden Verdächtigen gekommen war.

Gegen 22.45 Uhr meldeten Zeugen über Notruf, dass dort mehrere Schüsse abgegeben wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren auf einem Platz vor einer Gaststätte in der Obertürkheimer Straße mehrere junge Männer aufeinandergetroffen, zwischen denen es zum Streit kam. Dabei fielen mehrere Schüsse, bevor die Beteiligten in verschiedene Richtungen flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen und möglichen Geschädigten verlief negativ. Bislang liegen keine Erkenntnisse über mögliche Verletzte vor. Am Tatort wurden unter anderem mehrere Projektile sichergestellt.

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat noch am Montagabend die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen Unbekannt aufgenommen und eine derzeit zwölfköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Zeugen, die Angaben zum genauen Hergang machen und/oder Hinweise auf die noch unbekannten Tatverdächtigen und von ihnen gegebenenfalls benutzten Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/39900 zu melden.

Bereits gegen 20.45 Uhr war es offenbar am Bahnhof Esslingen-Mettingen zu einer Ansammlung von Jugendlichen und Heranwachsenden gekommen, von denen einzelne laut Zeugenangaben auch Schlagwerkzeuge bei sich hatten. Zu Straftaten war es in diesem Zusammenhang nicht gekommen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten die Anwesenden in alle Richtungen. Im Zuge der Fahndung konnten rund zwei Dutzend Personen, überwiegend junge Männer im Alter zwischen 18 und 26 Jahren, gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ob möglicherweise ein Zusammenhang mit den späteren Schüssen in der Obertürkheimer Straße bestehen könnte, ist unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell