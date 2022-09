Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Motorroller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr einen roten Motorroller des Herstellers Aprilia, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Wilhelm-Nagel-Straße in Ludwigsburg geparkt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 5353, in Verbindung zu setzen.

