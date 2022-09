Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Gemeinsame Blutspendeaktion des DRK und des Polizeireviers Vaihingen/Enz

Ludwigsburg (ots)

Am 07.10.2022 organisieren das DRK Kreisverband Ludwigsburg gemeinsam mit dem DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg eine Blutspendeaktion, welche in Kooperation mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz stattfindet.

Mit der gemeinsamen Aktion möchten die Organisationen auf die hohen Bedarfe an Blutspenden aufmerksam machen und darüber hinaus den Spenderinnen und Spendern die Möglichkeit bieten, sich über verschiedene kriminalpräventive Themen zu informieren.

Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Vaihingen an der Enz möchten dabei das DRK bei der Organisation unterstützen und gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, mit den Anwesenden ins Gespräch zu kommen und Beratungsleistungen anzubieten. Diese umfassen unter anderem Informationen zum Schutz vor Internetbetrug und Hinweise zu Betrugsversuchen am Telefon mittels Enkeltrick oder sogenannten Schockanrufen. Des Weiteren sollen Tipps zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen vermittelt werden, nachdem mit Beginn der dunklen Jahreszeit das Risiko von Einbruchsdiebstählen erfahrungsgemäß steigt.

Von der gemeinsamen Aktion, welche in der Zeit von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr in der Halle im See, Im See 6, 71665 Vaihingen-Kleinglattbach, stattfindet, erhoffen sich die beteiligten Organisationen ein gesteigertes Spendeninteresse. Die Anmeldung für eine Blutspende ist über die offizielle Seite des DRK-Blutspendendienstes BW möglich.

Link zur Informations- und Anmeldeseite: https://www.blutspende.de/blutspendetermine/termine/255346

