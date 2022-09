Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorroller im Schöneberger Weg entwendet

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendete eine bislang unbekannte Person im Schöneberger Weg in Sindelfingen einen Motorroller im Wert von rund 350 Euro. Es handelte sich um einen weißen Motorroller des Herstellers "Zhejiang Qianjiang", Modell "Explorer Race 50et", mit Versicherungskennzeichen und angebrachtem Topcase, in dem sich ein hellbrauner Helm befand. Der Roller stand vor einem Wohnhaus und war mittels Lenkradschloss gesichert. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

