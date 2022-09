Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Hochdorf: Polizist bei Vollstreckung eines Haftbefehls leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Vollstreckung eines Haftbefehls gegen einen 34-Jährigen Mann führte am Mittwoch gegen 21:40 Uhr zu einer Verfolgungsjagd zu Fuß und einem leicht verletzten Polizisten. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Beamte des Polizeirevier Kornwestheim erkannten den Gesuchten an seiner Wohnung in Hochdorf und sprachen ihn an. Der 34-Jährige nutze einen günstigen Moment und rannte in Richtung des Zipfelbachs davon. Nachdem die verfolgenden Beamten den Flüchtigen kurzzeitig aus den Augen verloren hatten, konnten sie seine Spur aufnehmen und ihn in der Bittenfelder Straße hinter einem Gartenzaun versteckt feststellen. Gegen seine Festnahme leistete der Gesuchte erheblichen Widerstand, weshalb er zu Boden gebracht und mit einer Handschließe gefesselt werden musste. Hierbei zog sich ein Polizeibeamter leicht Verletzungen zu. Im Anschluss wurde der 34-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zur Suche nach dem Flüchtigen war auch ein Polizeihubschrauber mit eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell