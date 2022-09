POL-LB: Böblingen-Dagersheim: fünf Garagen beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochmorgen soll ein noch unbekannter BMW-Fahrer gegen 09.30 Uhr in der Landäckerstraße in Neckarweihingen einen VW gestreift haben, der gegenüber einer Bäckerei abgestellt war. Die Fahrerin des VW bemerkte den Schaden an ihrem Fahrzeug erst am Nachmittag, wurde aber von Zeugen darauf ...

mehr