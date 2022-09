Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Unfallflucht in der Landäckerstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen soll ein noch unbekannter BMW-Fahrer gegen 09.30 Uhr in der Landäckerstraße in Neckarweihingen einen VW gestreift haben, der gegenüber einer Bäckerei abgestellt war. Die Fahrerin des VW bemerkte den Schaden an ihrem Fahrzeug erst am Nachmittag, wurde aber von Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass eine noch unbekannte Person mit einem grauen BMW dafür verantwortlich sei. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich zu melden.

