Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Ostfildern: Roter Reisebus nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall geben können, der sich am Mittwoch gegen 11:40 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Autobahnanschlussstellen Stuttgart-Plieningen und Esslingen ereignete. Ein bislang unbekannter Lenker eines Reisebusses soll die rechte der drei Fahrspuren in Fahrtrichtung München befahren und plötzlich nach links auf den mittleren Fahrstreifen zum Überholen ausgeschert haben. Hierbei übersah er vermutlich einen dort fahrenden 87-jährigen BMW-Lenker, der sodann vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechseln musste, um eine Kollision zu verhindern. Ein wiederum auf dem linken Fahrstreifen fahrender 42-jährigen BMW-Lenker musste zur Vermeidung eines Zusammenstoßes mit dem BMW in der Folge ebenfalls ausweichen und kollidierte mit der linken Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Der Pkw war weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro. Bei dem gesuchten Bus soll es sich um einen roten Reisebus mit Augsburger Kennzeichen (A-) gehandelt haben, auf dem im Heckbereich eine große Sonne abgebildet war.

