Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: BMW-Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn - Gefährdete gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Personen, die am Mittwochnachmittag zwischen Schönaich und Steinenbronn von einem BMW-Fahrer gefährdet wurden. Gegen 14.45 Uhr war der 21 Jahre alte BMW-Fahrer von Böblingen über die Panzerstraße in Richtung Schönaich unterwegs. Einem hinterherfahrenden 33-jährigen Verkehrsteilnehmer fiel auf, dass der BMW-Lenker mehrfach in Richtung der Mittellinie und teilweise auch auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 21-Jährige fuhr nach dem Kreisverkehr der Kreisstraße 1057 und der Steinenbronner Straße bei Schönaich in Richtung Steinenbronn weiter. Auf der Strecke nach Steinenbronn kam er erneut auf die Gegenspur. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm eine noch unbekannte Person in einem weißen PKW entgegen, die hupte. Der 21 Jahre alte BMW-Lenker konnte im weiteren Verlauf von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen in Steinenbronn einer Kontrolle unterzogen werden. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Alkohol-oder Drogenbeeinflussung des BMW-Fahrers. Bislang konnte abschließend nicht geklärt werden, warum der Mann seinen PKW nicht sicher führen konnte. Die Polizei bittet die Person, die den weißen PKW lenkte und eventuell gefährdet worden sein könnte, sich zu melden.

