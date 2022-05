Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Trier OT Ehrang / B53 (ots)

In der Nacht des 21.05.2022 wurde der Polizei Schweich gegen 02:30 Uhr ein dunkler Renault Megane gemeldet, der in auffälliger Fahrweise auf der B53 in Richtung Schweich unterwegs war. Der aufmerksame Zeuge fuhr dem Schlangenlinien-fahrenden PKW hinterher und teilte ständig den aktuellen Standort mit. Die Streife konnte das gemeldete Fahrzeug in Trier Ehrang einer Verkehrskontrolle unterziehen. Es musste festgestellt werden, dass der Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dem 41-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter der 06502 9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell