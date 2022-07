Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bandendiebstähle in Getränkemärkten

Menden (ots)

Am Montag, gegen 14:15 Uhr, entwendeten zunächst vier unbekannte Tatverdächtige aus einem Getränkemarkt an der Straße Frielingsen mindestens zehn Paletten (je 24 Dosen) eines Energydrinks. Die Paletten wurden in mitgebrachten Trolleys verstaut und aus dem Laden gebracht. Im Anschluss, gegen 14:45 Uhr, betraten zwei der vier Tatverdächtigen einen weiteren Getränkemarkt am Hüingser Ring und entwendeten auch dort mindestens zehn Paletten des Energiegetränks. Auch diese wurden in Trolleys verstaut und aus dem Getränkemarkt gebracht. In beiden Fällen wurden die Taten erst im Nachgang festgestellt. Videoaufzeichnungen liegen den Getränkemärkten vor. Die Tatverdächtigen lassen sich wie folgt beschreiben:

1. weiblich, rote Jacke, hellblau-gepunktetes Kleid (Tat 1 und 2) 2. weiblich, blau-weiße Jacke, schwarze Hose (Tat 1 und 2) 3. männlich, blaue Jacke, weißes T-Shirt, blaue Jeans, weiße Sneaker (Tat 1) 4. weiblich, dunkelrote Jacke, blaues T-Shirt, blau-weiß-gestreifter Rock (Tat 1)

Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahl in zwei Fällen und bittet Zeugen, die am Montagnachmittag im Umkreis der Getränkemärkte etwas Verdächtiges festgestellt haben, sich telefonisch unter der 02373-9099-0 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden. (dom)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell