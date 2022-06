Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220622.7 Kiel: Kieler Woche 2022 - Halbzeitbilanz der Polizei

Kiel (ots)

Aus Sicht der Polizei verläuft die Kieler Woche 2022 weiterhin überwiegend friedlich. Der herausragende Einsatztag war der späte Samstagabend. Im Vergleich sind bislang weniger Straftaten als 2019 bekannt geworden.

Obwohl es für die Einsatzkräfte auch weiterhin eine hohe Einsatzbelastung gab, gehen die Zahlen in nahezu allen Bereichen im Vergleich zur letzten "großen" Kieler Woche 2019 erkennbar zurück.

In der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, zählte die Polizei 68 Straftaten (2019: 80) auf den Veranstaltungsflächen. 29 Taten fielen davon auf die sogenannten Rohheitsdelikte (2019: 41), mit dem bereits in der Pressemitteilung vom Sonntag erwähnten Schwerpunkt am späten Samstagabend. Die Zahl der Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte hat sich seit Samstagabend nicht mehr vergrößert und liegt unverändert bei 4 Strafanzeigen (2019: 10).

Gegen 22 Personen sprachen die Einsatzkräfte Platzverweise aus (2019: 90). Bei zwei Platzverweisen endete die Maßnahme in einer Gewahrsamnahme, da die Personen den Anweisungen nicht nachkamen (2019: 7).

Für insgesamt 2 von 21 hilflosen Personen endete der jeweilige Volkfesttag aufgrund des Alkoholgenusses im Polizeigewahrsam (2019: 13/38).

Wie auch bei den letzten Kieler Wochen kontrollierten Jugendschutzstreifen, bestehend aus Mitarbeitern der Stadt und der Polizei, Kinder und Jugendliche und sprachen diese gezielt auf ihren Alkoholkonsum an. Auffälligkeiten im Vergleich zu 2019 gab es hier nicht.

Das gemeinsame Sicherheitskonzept der Landeshauptstadt Kiel und der Polizeidirektion Kiel entspricht den tatsächlichen Anforderungen und führt zu diesem bislang überwiegend friedlichen Verlauf. Nur an vereinzelten Stellen wurde das Konzept situationsbedingt angepasst, ohne dass es zu großen Veränderungen oder Einschränkungen kam.

Björn Gustke

