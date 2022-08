POL-KI: 220825.1 Kiel: LKW landet nach Unfall auf Bahnschienen

Kiel (ots) - Der seit dem 14. August vermisste Klaus-Dieter K. ist heute wohlauf in Kiel angetroffen worden. Die polizeilichen Maßnahmen sind damit beendet. Passanten waren auf den Mann, der sich in einem Café in der Innenstadt aufhielt, aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung aufmerksam geworden und informierten die Polizei. Beamte des 2. Reviers trafen ihn kurz ...

