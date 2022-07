POL-PB: Libori - Töpferwaren aus Stand gestohlen

Paderborn- Elsen (ots) - (CK) - In der Nacht zu Montag (25.07.) drangen bislang unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln der Eingangstür in eine Doppelhaushälfte an der Straße Elser Bruch ein. In den Innenräumen wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Bislang steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder ...

mehr