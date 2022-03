Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Falsches Gewinnversprechen

Nicht auf einen Betrüger fiel ein 30-Jähriger am Mittwoch in Ulm herein.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr klingelte bei dem 30-Jährigen das Telefon. Der unbekannte Anrufer gratulierte zu einem Gewinn in Höhe von knapp 50.000 Euro und wollte die Kontodaten des Mannes. Das verweigerte der 30-Jährige. Daraufhin wollte der Unbekannte einen Geldtransporter vorbeischicken und den Gewinn in bar auszahlen lassen. Dazu müsse er jedoch eine Gebühr in Höhe von 1.000 Euro bezahlen. Auch darauf ging der Angerufene nicht ein. Nach dem Telefonat erstattete er die Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei weist darauf hin, dass in diesen Fällen nicht mit einem Gewinn zu rechnen ist. Sie rät bei bei telefonischen Gewinnmitteilungen zu grundsätzlichem Misstrauen. Die Betrüger zielen darauf ab, über fadenscheinige Angaben an das Geld ihrer Gesprächspartner zu kommen. Dabei variieren ihre Maschen. Ein tatsächlicher Gewinn setzt in aller Regel keine Vorauszahlung oder Bearbeitungsgebühr voraus!

- Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer. - Geben Sie niemals persönliche Informationen, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches preis. - Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel - und zwar bei einem seriösen Unternehmen - teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung. - Schalten Sie Vertrauenspersonen, ihre Bank und im Verdachtsfall die Polizei ein, bevor Sie persönliche Daten von sich preisgeben oder Zahlungen tätigen. Detaillierte Informationen zum Thema Gewinnversprechen erhalten Sie auch unter http://www.polizei-beratung.de

