POL-IZ: 220926.3 Brunsbüttel: Anlegebaum stürzt auf Massengutfrachter

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Samstag ist in Brunsbüttel an einem Anleger ein Anlegebaum gebrochen und auf ein Schiff gefallen. Dabei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von noch unbekannter Höhe.

Gegen 03.00 Uhr erhielt das Wasserschutzpolizeirevier Brunsbüttel durch die Verkehrszentrale Nord-Ostsee-Kanal Kenntnis, dass während des Bunkerns eines Motorschiffes, Flagge Marshall Island, an der Bunkerstation, Brücke 1, ein landseitiger Bunkeranlegebaum gebrochen und auf das Schiff gestürzt war. Dabei entstand Sachschaden am Schiff, unter anderem wurde ein Rettungsboot beschädigt. Es kam zu keinen Personenschäden.

Die zuständigen Stellen erhielten Kenntnis von dem Vorfall, das Schiff unterliegt bis auf Weiteres einem Weiterfahrverbot, erlassen durch die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft bis zur Klassebestätigung. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Merle Neufeld

