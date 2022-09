Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220919.6 Horst: Täter nach Einbruch in Tierarztpraxis gefasst

Horst (ots)

Nachdem es am Sonntag zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis an der Schulstraße gekommen war, gelang es Polizeibeamten um 5:40 Uhr, in Tatortnähe einen Tatverdächtigen zu kontrollieren und festzunehmen. Der 46jährige Mann ist derzeit ohne festen Wohnsitz und zeitweise aufhältig in Elmshorn. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten Medikamente aus dem tiermedizinischen Bereich und einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Tatverdächtige war bereits in der Vergangenheit durch Einbruchdiebstähle aufgefallen, er wurde vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell