POL-IZ: 220919.5 Itzehoe: Fischerboot trieb in der Stör gegen Eisenbahnbrücke

Am Freitag um 18:30 Uhr trieb ein im Itzehoer Hafen festgemachtes Fischerboot mit dem Flutstrom ab und kam längsseits an einer Eisenbahnbrücke zum Stillstand. Warum sich die Leinen lösten oder brachen ist derzeit noch nicht bekannt. Das Schiff ist in einem maroden und nicht fahrtüchtigen Zustand. Die Itzehoer Feuerwehr sicherte das Boot. Der Zugverkehr musste wegen der Untersuchung des Brückenbauwerkes für mehr als drei Stunden eingestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sin keine Schäden an der Brücke entstanden. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zur Ursache dauern noch an.

