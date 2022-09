POL-IZ: 220926.2 Busenwurth: Autofahrer mit 1,97 Promille unterwegs

Lohbarbek (ots) - In der Zeit zwischen Freitag um 18:30 und Samstag um 8 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen VW Touran aus einem Carport in der Lohbarbeker Straße. Obwohl beide Fahrzeugschlüssel noch beim Besitzer sind, konnte das Fahrzeug, welches über die Funktion "Keyless Go" geöffnet und gestartet werden kann, entwendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

