Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau nach misslungenem Einparkversuch schwerverletzt

Wassenberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23. September) trug eine Frau bei dem Versuch, einen PKW-Fahrer in eine Parklücke einzuweisen, schwere Verletzungen davon. Gegen 14.35 Uhr beabsichtigte ein 78 Jahre alter Mann, auf der Pontorsonallee mit seinem PKW rückwärts in eine Parklücke einzufahren. Seine 75-jährige Beifahrerin stieg aus, stellte sich hinter das Fahrzeug und wies den Fahrer in die Parklücke ein. Nach ersten Erkenntnissen verwechselte der Mann dann das Gas- und Bremspedal und stieß gegen die Frau, die daraufhin zu Boden fiel. Im weiteren Verlauf fuhr der PKW gegen einen Pfosten. Hierdurch wurde das Fahrzeug angehoben und mit dem Heck auf die Motorhaube eines dahinter parkenden Kraftfahrzeugs geschoben. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

