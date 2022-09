Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bäckerei

Hückelhoven (ots)

Über einen Seiteneingang gelangten Einbrecher am Mittwoch (21. September) zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr in die Innenräume einer Bäckerei in der Parkhofstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell