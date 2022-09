POL-IZ: 220926.1 Lohbarbek: Fahrzeug aus Carport entwendet

Itzehoe (ots) - Am Donnerstagabend haben zwei junge Männer versucht, in eine Bäckereifiliale in Itzehoe einzudringen. Das Vorhaben scheiterte, Beamte nahmen die Tatverdächtigen dank Zeugenhinweisen fest. Gegen 22.45 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei, die zwei Einbrecher am Werk in der Lindenstraße beobachtete. Die Personen würden versuchen, gewaltsam in eine Bäckerei einzudringen. Bei Eintreffen der Polizei ...

