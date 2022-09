Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220923.3 Itzehoe: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagabend haben zwei junge Männer versucht, in eine Bäckereifiliale in Itzehoe einzudringen. Das Vorhaben scheiterte, Beamte nahmen die Tatverdächtigen dank Zeugenhinweisen fest.

Gegen 22.45 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei, die zwei Einbrecher am Werk in der Lindenstraße beobachtete. Die Personen würden versuchen, gewaltsam in eine Bäckerei einzudringen. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits verschwunden. Unweit des Tatortes nahmen Einsatzkräfte die 14 und 18 Jahre alten Männer jedoch fest. Sie hatten versucht, die Scheiben des Geschäftes mit einem Gullideckel zu zerstören, um so in das Innere des Ladens zu gelangen. Das Vorhaben scheiterte, Beute machten die aus Dithmarschen und Itzehoe Stammenden nicht.

Das Duo muss sich nun wegen des versuchten Einbruchs strafrechtlich verantworten, die genaue Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Merle Neufeld

