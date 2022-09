Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kollidierte mit Brückengeländer

Altenburg (ots)

Wintersdorf: Am 14.09.2022, gegen 16:45 Uhr befuhr eine 44-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda die Straße von Schnauderhainichen nach Wintersdorf. Dabei geriet sie auf regennasser Fahrbahn offenbar ins Schleudern und kollidierte mit dem Brückengeländer der Brücke über die Schnauder am Ortseingang von Wintersdorf. Ihr Fahrzeug war schließlih nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Sowohl am Pkw als auch an der Brücke entstand Sachschaden. Verletzt wurde sie zum Glück nicht.

