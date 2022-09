Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220923.1 Hohenlockstedt: Frau während des Einkaufens bestohlen

Hohenlockstedt (ots)

Am Mittwoch hat eine unbekannte Person die Kundin eines Supermarktes während des Einkaufens unbemerkt bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können.

Im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Aldi in der Deutsch-Ordens-Straße auf. Ihre Geldbörse legte sie in einen Korb, den sie in ihren Einkaufswagen stellte. An der Kasse bemerkte die 63-Jährige schließlich das Fehlen ihres Portemonnaies mitsamt 100 Euro.

Im Nachhinein erinnerte sich die Geschädigte an eine Frau mit Kleinkind, die sie am Käseregal in ein Gespräch verwickelte. Die Genannte war Mitte bis Ende 20, klein, vermutlich deutsch und trug längere Haare. Dass es sich bei der Ansprache um ein Ablenkungsmanöver handelte, ist nicht ausgeschlossen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Hohenlockstedt unter der Telefonnummer 04826 / 767570 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell