Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220922.4 Eddelak: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Eddelak (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat eine Streife am Dienstag in Eddelak den Fahrer eines Autos überprüft. Der Betroffene stand unter Betäubungsmitteleinfluss und besaß keinen Führerschein.

Um 11.50 Uhr stoppten Beamte in der Süderstraße einen Ford. Am Steuer saß ein 39-Jähriger, der nach kurzer Zeit einräumte, aktuell keinen Führerschein zu besitzen. Den, so der Mann, habe er bereits vor Jahren abgeben müssen und nicht neu beantragt. Zudem verlief bei dem Dithmarscher ein Drogenvortest positiv auf THC und Kokain, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Der Beschuldigte wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell