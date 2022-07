Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Sachbeschädigung

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen MR-YA 129 eines schwarzen Mitsubishi Space Star entwendeten Unbekannte in der Zeit von Montag (11.07.) bis Donnerstag (14.07.). Zur Tatzeit stand der Pkw auf einem Pendlerparkplatz an der B49 im Bereich Pfefferhöhe, zwischen den Auffahrten zur A5. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Alsfeld. Die Beifahrerseite eines silbernen Hyundai JC zerkratzten unbekannte am Mittwochnachmittag (13.07.), zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr und verursachten hierdurch Sachschaden von etwa 350 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto in einer Parkreihe in der Straße "Am Katzenborn" vor einem Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsbranche. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell