Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW-Vollbrand auf der A7

Bad Hersfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 14. Juli 2022, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus dem Zollernalbkreis die BAB 7, Kassel in Richtung Fulda, zwischen der AS Bad Hersfeld (West) und dem Autobahndreieck Kirchheim, Km 523,000 (Baustellenbereich), Gemarkung Kirchheim, Landkreis HEF-ROF, auf dem ersten von drei Fahrstreifen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stellte der Fahrzeugführer einen technischen Defekt an seinem Mercedes Benz fest, laut Displayanzeige war es ihm nicht mehr möglich einen Gang einzulegen. Er schaltete in den Leerlauf und kam an o.g. Örtlichkeit in Höhe einer Baustelleinfahrt zum Stehen. Hier bemerkte er wie aus dem Motorraum qualm aufstieg, kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Flammen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

Durch eingetroffene Feuerwehr Kirchheim konnte der Brand gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Fahrbahndecke des Standstreifens wurde ebenfalls beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 22.000,- EUR geschätzt.

Für die Zeit der Löscharbeiten musste der Verkehr kurzzeitig voll gesperrt werden, ein Rückstau entstand nicht.

Gefertigt: Becker, Polizeihauptkommissar (Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Am Weinberg 31, 36251 Bad Hersfeld)

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

