POL-OH: Verkehrsunfall mit sechs Verletzten sorgt für Vollsperrung der BAB 7 (zu Erstmeldung von 17:17 Uhr heute)

Fulda (ots) - 68-jähriger Rollerfahrer nach Alleinunfall verstorben Schlitz. Am Mittwochabend (13.07.), gegen 23.20 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3176 ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 68-jähriger Mann verstarb. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr der 68-Jährige mit einem Roller die Landstraße von Sandlofs kommend in Richtung Schlitz-Hutzdorf. Dabei kollidierte der Zweiradfahrer aus ...

