POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Auffahrunfall

Fulda. Am Mittwoch (13.07.) kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro entstand. Ein 61-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda befuhr den linken Fahrstreifen der Bardostraße stadteinwärts. In Höhe der Kreuzung Andreasberg bremste und hielt der BMW-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen an einer roten Ampel. Eine dahinterfahrende 55-jährige aus Hünfeld erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Opel-Astra auf den BMW auf. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (13.07.), gegen 6:50 Uhr, wollte eine 47-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Hyundai Kona einen Parkplatz auf die Friedloser Straße in Richtung Innenstadt verlassen. Dabei kollidierte die 47-Jährige mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Pedelec-Fahrer aus Ludwigsau. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand zudem Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.050 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Dienstag (12.07.), gegen 17 Uhr, bis Mittwoch (13.07.), gegen 7:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- beziehungsweise Ausparken den grauen Mitsubishi Lancer eines 28-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld in der Robert-Heil-Straße. Der Pkw stand zur Unfallzeit ordnungsgemäß in einer Parkbucht des frei zugänglichen Geländes. Nach dem Unfall entfernte sich das unbekannte Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

