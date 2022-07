Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sortiergreifer von Bagger abmontiert und gestohlen - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Bauwagen

Fulda (ots)

Sortiergreifer von Bagger abmontiert und gestohlen

Hilders. Aus einem Privatwald im Bereich der B458, zwischen dem Grabenhöfchen und der Milseburg, entwendeten Unbekannte zwischen dem 29. Juni und 13. Juli einen Sortiergreifer im Wert von circa 5.000 Euro. Zur Tatzeit war der Zweischalengreifer - der rund 300 Kilogramm wiegt - an einem Minibagger befestigt gewesen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Petersberg. Das amtliche Kennzeichen FD-XU 190 eines Pkw-Anhängers entwendeten Unbekannte am Mittwochabend (13.07.). Zur Tatzeit, zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr, stand der Pkw mitsamt dem Anhänger auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Justus-Liebig-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bauwagen

Hosenfeld. In einen umgebauten Bauwagen in der Straße "An der Schwarza" brachen Unbekannte in der Zeit von Dienstagabend (12.07.) bis Mittwochabend (13.07.) ein. Anschließend entwendeten die Langfinger mehrere Kisten alkoholischer Getränke sowie etwa 30 Flaschen Spirituosen im Gesamtwert von circa 450 Euro. An dem Bauwagen entstand zudem Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

