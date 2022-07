Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Türen in Schulgebäude aufgehebelt - Diebstahl von Katalysator

Vogelsbergkreis (ots)

Türen in Schulgebäude aufgehebelt

Grebenhain. In einem Schulgebäude in der Hauptstraße hebelten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (13.07.) mehrere Türen auf und verursachten hierdurch Sachschaden von rund 600 Euro. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Katalysator

Grebenhain. Aus einem roten Mazda bauten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (13.07.) einen Katalysator aus und stahlen das Bauteil im Wert von etwa 1.000 Euro anschließend. Zur Tatzeit stand das Auto in der Lichenröther Straße im Ortsteil Bermuthshain. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

