POL-OH: Gebäudebrand in Feldatal-Köddingen

Fulda (ots) - Fulda. Am Mittwochnachmittag (13.07.), gegen 14.30 Uhr, kam es in der Sickelser Straße im Stadtteil Sickels zu einem Verkehrsunfall, bei dem mindestens eine Person verletzt wurde. Der Unfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren, ereignete sich im Bereich des Kreisels Galerie. Der genaue Unfallhergang ist ...

