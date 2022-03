Ulm (ots) - Gleich zweimal war wohl ein Einbrecher in Ingerkingen am Werk: Zwischen 18 und 5 Uhr gelang er in der Siedlungsstraße über eine unverschlossene Tür in eine Werkstatt. Der Unbekannte brach eine Tür zum Büroraum auf und öffnete dort sämtliche Schränke und Schubladen. Er fand Geld und nahm es mit. ...

