Zweimal öffnete vermutlich ein Unbekannter in der Nacht zum Montag in Ingerkingen Türen mit Gewalt.

Gleich zweimal war wohl ein Einbrecher in Ingerkingen am Werk: Zwischen 18 und 5 Uhr gelang er in der Siedlungsstraße über eine unverschlossene Tür in eine Werkstatt. Der Unbekannte brach eine Tür zum Büroraum auf und öffnete dort sämtliche Schränke und Schubladen. Er fand Geld und nahm es mit. Auch in einem Gebäude in der Biberacher Straße brach der Täter im gleichen Zeitraum die Eingangstür zu einem Verkaufsraum auf. Aus einem unverschlossenen Tresor nahm er Bargeld mit. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Spuren an den Tatorten gesichert. Sie prüft auch, ob ein und derselbe Täter für die Taten verantwortlich ist.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

